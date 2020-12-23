مكتب الرئيس الفرنسي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لماكرون

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، إن بوادر تحسن تظهر على الرئيس الذي أكدت الفحوص الأسبوع الماضي إصابته بفيروس كورونا، وفقًا "لرويترز".وأعلن قصر الإليزيه في فرنسا، أمس الثلاثاء، استقرار حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم استمرار إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته "فضائية" العربية.وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، أعلن أن حالة ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه.