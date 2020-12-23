داود أوغلو يدعو لمحاسبة المتورطين في «التفتيش العاري» بالسجون التركية

أكد رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، أن فضائح التفتيش العاري للسيدات والفتيات في السجون وأقسام الشرطة.وقال رئيس حزب المستقبل، إن «يجب على السلطات المسئولة فحص تسجيل الكاميرات، ومحاسبة من قام بذلك، وما حدث لا يمكن قبوله على الإطلاق».وأضاف: «إذا كنت في السلطة الآن، سواء كنت بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم محاسبة المسئول».وأشار داود أوغلو إلى سماعه لشهادات السيدات التركيات اللاتي كشفن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، وفقًا لموقع «كورونس» التركي.