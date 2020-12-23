«السبكى»: مستشفيات التأمين الصحى أهم وأكبر الصروح لتوفير الخدمة الطبية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن مستشفيات الهيئة تعتبر من أهم وأكبر الصروح الطبية في توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، مشيرًا إلى أن هناك تطلعًا لأن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" في مصر.ولفت إلى مواكبة الهيئة وكل الفرق الطبية المستجدات العلمية والممارسات العالمية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين في مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة نواة لعهد جديد نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، معربة عن فخرها بما تم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي في كل المجالات، وخصوصًا في المجال الصحي، وذلك في ظل الدعم المستمر وغير المحدود للقيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، الذي لم يتحقق في 100 عام.