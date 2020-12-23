32 ألف جراحة ضمن 1.2 مليون خدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى انتهاء عام 2020 بالمستشفيات، موضحة أنها بلغت مليون و175ألفا و68 خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات تابعة للهيئة في بورسعيد، وهي النصر التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، النساء والولادة، المبرة.وأضافت الهيئة، في بيان، أن إجمالي الفحوصات الطبية التي تمت بالعياداة الخارجية بالمستشفيات سالفة الذكر، بلغت 525.002 ألف كشف بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 618. 233 ألف فحص طبي معملي وأشعات متقدمة، فيما تم إجراء 31.851 ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.وتابع البيان، أن العمليات الجراحية التي تم إجراءها داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والتي بلغت 31.851 ألف عملية، منهم 7.766 ألف عملية كبرى ومتقدمة، 4.349 آلاف عمليات ذات مهارة، فضلًا عن 19.736 ألف عملية متوسطة وصغرى، في كافة التخصصات الطبية، وأغلبها لم يكن مقدما ضمن خدمات التأمين الصحي القديم بمحافظة بورسعيد.