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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة: «مصر الخير» تتحمل نفقة إقامة المصريين العالقين بالإمارات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:36 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، لبحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، كما تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير"، حيث تم الاتفاق على تحمل المؤسسة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين الذين انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقًا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية من أجل الوصول لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الأولوية لتحمل نفقات الإقامة لمن كانت رحلاتهم مقررة اليوم وغدا، وتدريجيًا حتى انتهاء الأسبوع المعلن من الجانب الكويتي لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة الكويت الشقيقة.

وتابعت الوزيرة: أنه إذا امتدت فترة تعليق الطيران بدولة الكويت فسيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والشركات السياحية الحاجزين بها رحلاتهم إلى الإمارات كدولة "ترانزيت"، وسيتم العرض على المصريين العالقين العودة إلى مصر، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بطرح استمارة تسجيل للعالقين أظهرت وجود نحو 90% منهم بالإمارات في طريقهم إلى الكويت.

وعلى صعيد متواصل، قدمت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر لمؤسسة "مصر الخير" وللدكتور عباس السادات استشاري الأمراض الباطنية وعضو مجلس النواب ممثلًا عن المصريين بالخارج، والسيد مينا زاهر مصري مقيم في دبي بدولة الإمارات، على جهدهم الكبير الذي بذلوه لدعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، وفي إطار تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض".

وكانت دولة الكويت قد أعلنت تعليق رحلات الطيران وغلق المنافذ البرية والبحرية احترازيا حتى بداية يناير 2021، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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