1823 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

سجلت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 31 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، في الأراضى الفلسطينية.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، في التقرير اليومي حول كورونا، تسجيل 1823 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في الضفة والقدس وغزة خلال 24 ساعة.