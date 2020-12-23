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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسمح بإعادة مواطنيها العالقين في بريطانيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:41 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قالت مصادر بوزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سوف تسمح بإعادة الإيطاليين من بريطانيا وفقًا لشروط معينة.

وكانت إيطاليا مثل عدة دول أوروبية، قد حظرت الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا.

ومع ذلك، سوف يتم السماح بعودة الإيطاليين العالقين في بريطانيا، الذين لديهم إقامة دائمة في إيطاليا أو دافع ملح للعودة.

وسوف يتعين على العائدين الخضوع لاختبارات فيروس كورونا قبل المغادرة ولدى الوصول، وأن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وذلك بحسب مسودة مرسوم سوف يتم إصداره رسميًا خلال الساعات المقبلة.

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