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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوالعلا يعلن تقدمه بتعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:28 م
أيمن أبوالعلا
أيمن أبوالعلا
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عن أن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس.

جاء ذلك عقب استخراج أوبالعلا كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، موضحًا أن التعديل يقضي بأن يحق للحزب الذي له 5 أعضاء التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن النص القائم اقتصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء وهذا النص يحرم 8 أحزاب من التمثيل داخل اللجنة العامة.
وأشار أبوالعلا، إلى أن المجلس الجديد ثري بكل التيارات والاتجاهات السياسية، حيث يضم 13 نائبًا، بالإضافة إلى المستقلين، كما أن به مجموعة كبيرة من الشباب والمرأة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع الذي يتمتع به المجلس يثري الحياة السياسية بوجود أكثر من رأي.

وأشار أبوالعلا، إلى أن هناك 3 ملفات هي الأهم بالنسبة له تتمثل في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن تكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي سيتبناها النائب خلال الفصل التشريعي الثاني، أكد أن أهمها قوانين الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وبشأن الموقف من الحكومة، أكد أهمية أن تتقدم وتعرض بيان ببرنامجها على المجلس الجديد، لاسيما وأن بها نوابًا جددًا، قائلًا: من الأفضل أن تعرض برنامجها على المجلس مع بداية دور الانعقاد.

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