إصابات مالي بكورونا تتجاوز 6 آلاف إصابة

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 59 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية اليوم، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ إجمالي الإصابات 6291، بينما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء 3884، ووصل إجمالي حالات الوفاة 225 حالة.