«عام الكوارنتينا».. كيف تغيرت عادات المصريين بسبب كورونا؟

عادات يومية

استطاع عام 2020 أن يطوي صفحات كثيرة مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، سواء في العادات العامة أو الشخصية وكذلك المفاهيم التي تشكل جزءًا كبيرًا من ثقافات شعوب تناقلتها الأجيال كالمصافحة باليد، تلك العادة التي أفتقدها الكثيرون بسبب الجائحة.



امتنعت الأغلبية عن السلام بالأيدي بعد توجيه منظمة الصحة العالمية بضرورة توخي الحذر، فقال ماجد محمد لـ"الدستور" إنه منع أولاده من المصافحة بداية علمه بالأمر، ونبههم باقتصار الأمر على الإيماء بالرأس تعبيرًا عن التحية بدلًا من لمس اليد بشكل مباشر.



وتابع إن المصافحة بالرغم من أهميتها للبعض إلا أن الصحة تعد الأهم، لذلك حاول ماجد هو وكل من يخصه بالإلتزام بعدم التقبيل تلك العادة التي يمارسها الكثير من الأشخاص للتعبير عن المودة، إضافة إلى عادة العناق التي تنتشر بين العديد من الشعوب طريقة للتعبير عن المحبة والاشتياق.



تجمع عائلي

المناسبات والتجمعات

فقد الجميع أجوءا التجمعات بسبب حرص وزارة الصحة على عدم تفشي الفيروس ما جعلها تغلق الأماكن العامة والتي يقام بها مناسبات خاصة، وعليه فقدت الشعوب تلك الأجواء.



وقالت أسماء السيد إنها اقيمت حفل زفافها في أجواؤ لم تتوقعها نهائيًا بسبب اقتصارهم على عمل "فوتوسيشن" فقط يوم زفافهم ثم الذهاب لمنزل زواجهم، معلقة: "اليوم من غير قرايبي وصحابي كان سيء جدا"، حيث أنها كانت تحلم بذلك اليوم في أجواء مختلفة وسط العديد من الأفراد لكنها كورونا استطاعت أن تغير الكثير من العادات.



يعتبر التجمع في الأعراس أو مع الأصدقاء من الأمور الحياتية والضروريى لدي الشعب المصري للمحافظة على الترابط الاجتماعي، وبالتزامن مع انتشار الوباء استبدلت اللقاءات بالتواصل عبر الإنترنت والهاتف وتطبيقات مكالمات الفيديو التي لاقت رواجًا كبيرًا في هذه الأيام.





الذهاب للمدارس

الذهاب للمدارس

تحولت فكرة الدراسة كليًا بمجرد انتشار وباء كورونا، حيث لجأت وزارات التعليم للتعلم عن بُعد وتطبيق فكرة "الأون لاين"، وبعد أن كانت تتميز أشهر فصل الشتاء بالذهاب للمدارس والإستيقاظ مبكرًا لقضاء أغلب الوقت داخل المنازل.



أصبح الامتحان الذي كان يشكل عائق كبير بالنسبة للطلاب مقتصرًا في بحث يقدم، تلك الطريقة التي تعد جديدة على بعض الطلاب في شكل تنفيذها في ظل عدم اعتيادهم على هذه الطريقة، فتحول هدف كل طالب لحلم إنهاء بحث مكون من مجموعة الأوراق وبداخلها أهم المعلومات للمادة الدراسية.



"أول مرة نحس انه للمدارس قيمة"، بهذه الكلمات عبرت مديحة جمال عن قيمة ذهاب أطفالها للمدرسة لما يفعلوه من أزمات لتواجدهم بالمنزل معًا لعدد ساعات طويلة أثناء فترة الحجر المنزلي، فترى أن الدراسة وقضاء أغلب الوقت يساعدها في القدرة على انهاء الأعمال المدرسية.



بينما اختلفت زينب النجار في أن الفترة التي قضتها في المنزل دون خروج إلا للضرورة عزز الشعور بقيمة العائلة التي لم يتمكنوا من إدراكها في السابق بسبب الانشغال في الحياة.





الاجتماعات

طبقت بعض الشركات امكانية العمل من المنزل، كذلك الاجتماعات التي أصبحت تطبق أون لاين عبر بعض البرامج، فقال وفيق محمد "بقينا نحضر اجتماعات الشغل بالبيجامة".



وتابع: مع بداية أزمة كورونا اصبح ينفذ عمله من المنزل، إضافة إلى إقامة الاجتماعات عبر الأنترنت معلقًا: "بعد ما الاجتماع ده بيتحضرله قبلها بأيام ونظبط لبسنا بقينا بنلبس جاكيت على بنطول البيجامة ونطلع أون لاين".

