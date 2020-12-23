فئة الشباب.. «الدستور» تفوز بجائزة الصحافة العربية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في نادي دبي للصحافة، عن أسماء الفائزين بجائزة الصحافة العربية في دورتها الـ19، واختارت الزميل أحمد عاطف رمضان مدير تحرير جريدة الدستور للفوز بالجائزة عن «فئة الشباب».جاء ذلك في حفل تكريم استثنائي عقد منذ قليل عن بُعد، وذلك التزامًا بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالميًا في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.