عبد الرحيم كمال: لابد أن تهتم الدولة بدعم الفنان الموهوب

قال الكاتب كمال عبد الرحيم، خلال ندوة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن سقف الرقابة يجب أن يتغير، وفكرة الوصول إلى 100 مليون مصري فكر تجاري وهذا ليس عيبا، ولكن أن يكون هناك الى جانب ذلك دراما ترتقي بالمشاهد.وأضاف " عبد الرحيم"، لابد أن تهتم الدولة بدعم الفنان الموهوب، وأن تقدم له كل السبل وتذلل له العقبات للظهور، لافتا إلى أن مهنة الكتابة مهنة صعبة ومقدسة لابد من دعمها بشكل كبير.