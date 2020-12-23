النائب محمود الضبع: بلدنا جميلة رغم أنف «الإخوان» (فيديو)

قال النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب، إن حفل استقبال الأعضاء الجدد لتسلم كارنيهات العضوية رائع وذو حفاوة، موضحا أن استخراج الكارنيه تم في أقل من ثانية، في حدث يليق بنواب مصر.وأضاف الضبع، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدولة تمر بمرحلة جميلة رغم الإرهاب والإخوان، كما أن هناك تنمية وبناء ودورنا كنواب دعوة الشباب لرؤية الإنجازات مثل العلمين والجلالة.وأكد: "بلدنا عظيمة رغم أنف الحاقدين والخونة، ودور نائب الشعب التثقيف والتنوير، وعلينا أن نكون حائط السد لحماية بلدنا، ولن ينال منا أحد كما قال الرئيس".