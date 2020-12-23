المنتجة مها سليم: الدراما لم تعد مقتصرة على رمضان

قالت المنتجة مها سليم، خلال ندوة المجلس الأعلى للإعلام: أصبح لدينا عروض مختلفة خارج موسم رمضان ولم تعد الأعمال الدرامية مقتصرة على هذا الشهر.وأضافت المنتجة أن أعمال "الأوف سيزون" خلقت بابًا لعدد من النجوم للظهور، خاصة وأن الأعمال الرمضانية أصبحت تقتصر على كبار النجوم، ولا بد أن يكون لدى كبار النجوم ثقافة العمل خارج شهر رمضان.