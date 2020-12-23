توفر الحماية الاجتماعية للصغار.. كيف تمنع الدولة عمالة الأطفال؟

حرب على عمالة الأطفال

أكثر من 10 ساعات يومية يقضيها إبراهيم محمود، 13 سنة، في ورشة ميكانيكا يعمل بها منذ أن ترك مدرسته، يتقاضى 100 جنيه إسبوعيًا نظير عمله لدى أحد جيرانه بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.يعيش إبراهيم مع أمه وأخوته البنات الثلاثة، تعتبره الأسرة الصغيرة رجل المنزل الذي يساعد في توفير نفقاتها، رغم صغر سنه إلا أن الشقاء تسبب في سلوكه عن انداده من الأطفال، كما تقول والدته في حديثها مع الدستور.إبراهيم واحد من 2.2 مليون طفل يعملون في مصر، حسب إحصائية صادرة عن منظمة العمل الدولية، وشهدت السنوات القليلة الماضية، جهود كبيرة من الدولة لمنع عمالة الأطفال وتحسين أحوال الأسر في القرى الفقيرة لمحاربة الظاهرة."الدستور" تستعرض حكايات بعض الأسر التي يعولها أطفال، وجهود الدولة للتصدى لعمالة الطفل.يبلغ حجم عمالة الأطفال في مصر، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل، بنسبة تصل إلى 26%، ووفقا لآخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لسنة 2013، فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من أجمالي هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح من 15 إلى 17 سنة، وأن 78% منهم من الذكور و21% من الإناث، وأن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتعدي أكثر من 9 ساعات يوميًا في المتوسط، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع.ووفقا للدراسات الإحصائية الصادرة عن مركز الطفل العامل، فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 3 مليون عامل، يمثلون ثلث الشريحة العمرية الموجودة بالتعليم الأساسي، وطبقا للمسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر والصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك ٢.٧٦ مليون طفل عامل في مصر، يمثلون حوالي ٢٦%.سحر عبد الستار أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية، في دراسة بحثية لها حول ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، أشارت أن عمل الأطفال ليس بالضرورة بدافع إعالة أسرتهم ولكنه يرجع لعوامل أخرى منها اقتناء أشياء تعجز أسرهم عن توفيرها مثل مصاريف الدروس الخصوصية.وأوضحت أن الغالبية العظمي من الأعمال التي يقوم بها الأطفال تتمثل في ( ورش الحدادة والخراطة – مصانع لإنتاج المعسل – الحقوق الزراعية – سائقي توكتك ) وكلها أعمال لاتتناسب مع أعمارهم فضلا عن كونها تتسم بالخطورة، وأن كثير من الأطفال العاملين أصابهم أمراض وتشوهات جسمانية تتنوع ما بين أمراض العيون، وتشوهات فى الجسم من جروح وحروق، والأمراض الصدرية، مما يشير إلي غياب التفتيش الدوري علي أصحاب الأعمال وغياب التأمين علي الأطفال العاملين.تتنوع مجالات عمل الأطفال، فتعمل أميرة 15 عامًا من قرية دار السلام بالفيوم في صناعة السجاد، لتنفق على أخوتها ووالديها، وقالت للدستور: « 6 أخوة وأبي وأمي أعولهم فالقرية التي نعيش بها لا تتوافر بها فرص عمل وجاءتني فرصة بأحد مصانع السجاد احصل منها على راتب ثابت كل شهر».وتابعت: «أعمل بجانب دراستي في الإعدادية، وبدأت في المصنع منذ ما يقرب من عام، موضحة أن باقي أخوتها في المدارس ولا يعمل منهم أحد نظرًا لصغر سنهم لكن خلال سنوات سأحاول توفير فرصه عمل لهم بالمصنع ».اهتمت القوانين المصرية بتوفير رعاية وحماية للأطفال وهو ما أكد عليه دستور 2014، ورؤية مصر 2030، وصدقت على عدة اتفاقيات دولية لحمايتهم، ومنها الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 لسنة 1969 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة، والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومؤخرا إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك للقضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.أكد وزير القوى العاملة محمود سعفان على خطة عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا مع منظمة العمل الدولية على أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يوما بعد يوم، وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا «كوفيد -19».وشدد «سعفان» على ضرورة العمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية لمخاطر التراجع بسبب الجائحة.