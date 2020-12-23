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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بأسوان الجمعة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:00 م
قطع مياه
قطع مياه
أسوان_إسراء توفيق
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى "13، 14، الجزيرة"، ما سيترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق.

وأضافت أن المناطق هي: "موقع الأقاليم - الجزيرة - الكسارة - الصداقة الجديدة - كوبرى المطحن - كوبرى دبورة - كوبرى أسامة - كوبرى الناصرية".

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 25/ 12/ 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 26/ 12/ 2020.

وتهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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