«هاشتاج مصر للنشر» تصدر «كونسلتو أيامنا الحلوة» للكاتب الصحفي إبراهيم طه

كشفت دار هاشتاج مصر للنشر عن موعد صدور كتاب «كونسلتو أيامنا الحلوة» للزميل الكاتب الصحفي إبراهيم طه، موضحة أن الكتاب سوف يصدر مع انطلاق احتفالات الدار بعامها الرابع، وذلك في الأول من يناير 2021.وحول الكتاب يقول الزميل عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الكاتب إبراهيم طه: «الكتاب يقع في 121 صفحة، من القطع الصغير ويضم ثلة مقالات تتحدث عن رؤية شخصية ومعالجات اجتماعية واقتصادية لموضوعات مترابطة يمكن تصنيفها إن جاز لنا ذلك تحت إطار إنساني واجتماعي وقضايا مساندة الدولة والإدارة السياسية، ونبذ إرهاب أهل الشر كنقاط أساسية يتمحور حولها «كونسلتو أيامنا الحلوة».ويؤكد الكاتب الصحفي إبراهيم طه أن كتاب «كونسلتو أيامنا الحلوة» يطرح رؤى ورسائل وأسئلة في إطار من الثوابت الوطنية تسير كلها بشكل دقيق ومخطط باتجاه واحد كأنها قضبان السكة الحديد لا يحتمل اللف والدوران لينتهي بنا المطاف عند اكتمال القراءة الواعية الناضجة لكل المقالات للإجابة عن سؤال بسيط وبريء وواضح: «هل من مجيب؟!».وعن الغلاف قدم الكاتب الصحفي إبراهيم طه الشكر لدكتورة هبة فياض الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس لتصميم وتنفيذ غلاف الكتاب وفق دلالة اللون والرموز البصرية بما يعبر عنه الكاتب وروح النص، ويتوافق مع توجهات دار النشر، ويجذب القارئ.وأوضح الكاتب الصحفي إبراهيم طه أن «هاشتاج مصر للنشر» انتهت من كافة التفاصيل الخاصة بالتجهيز والطباعة والتوزيع سواء الورقي أو الالكتروني على أكمل وجه ووفقا لكافة القواعد والاشتراطات والقوانين الملزمة في هذا الشأن، موجها الشكر لفريق العمل على هذا المجهود العظيم.وكشف الكاتب الصحفي إبراهيم طه أن إدارة «هاشتاج مصر للنشر» بالاتفاق والتعاون مع المؤلف تسعى حاليا لتوقيع اتفاق ملزم وبرتوكول تعاون مع أحد الجهات المصرية الوطنية البارزة والعاملة في القطاع الخيري ليكون لها الحق في كل أرباح عمليات بيع النسخ الورقية والإلكترونية لكتاب «كونسلتو أيامنا الحلوة».