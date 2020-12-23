ضبط 20 ألف قرص من «الحبة القاتلة» في محل مبيدات بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الخارجية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية والمحال التجارية وكذا التعاون والتنسيق بين المديرية وإدارات التفتيش الصيدلى بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.أسفرت تلك الحملات التى قامت بها إدارة تموين إيتاى البارود بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية للمرور على الصيدليات والمحال غير المرخصة بمزاولة مهنة الصيدلة عن ضبط كمية من الأدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية فقط، وضبط أدوية جدول ثالث مخدرات وجدول ثانى مؤثر على الحالة النفسية بإحدى الصيدليات، وتحرير 2 محضر لصيدليتين لمزاولة أشخاص مهنة الصيدلة بها.كما تم ضبط 1040 أنبولًا أقراص غلة «الحبة القاتلة» بكل أنبول 20 قرصًا بإجمالي 20 ألف قرص، والمحظور الاتجار فيه داخل محل مبيدات زراعية بدائرة قسم شرطة حوش عيسى، وضبط 40 شيكارة سماد بدون فواتير.تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.