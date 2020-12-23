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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدوما» يحظر التمويل الأجنبي للتجمعات الجماهيرية في روسيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:35 م
مجلس الدوما
مجلس الدوما
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تبنى مجلس الدوما الروسي، خلال جلسته العمومية اليوم الأربعاء، في القراءة الثالثة، مشروع قانون قدمه النائب دميتري فياتكين، يحظر التمويل الأجنبي للفعاليات العلنية العامة.

وتحدد الوثيقة وفقا لوسائل إعلام روسية، نظام وإجراءات جمع الأموال لإعداد وعقد الفعاليات العامة، وإنفاق التبرعات المستلمة لهذا الغرض.

وأوضحت القناة أن مشروع القانون يحظر تمويل الأحداث العامة من قبل الدول الأجنبية والمنظمات والمواطنين والأشخاص عديمي الجنسية، والمنظمات غير الربحية، والأجانب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، والمانحين المجهولين والكيانات القانونية المسجلة قبل أقل من عام واحد من تاريخ تحويل الأموال أو الممتلكات الأخرى.

وأثناء وضع النسخة النهائية لمشروع القانون، تمت إضافة إلى هذه القائمة المؤسسات الاجتماعية غير المسجلة والأفراد الوكلاء الأجانب، وفي القراءة الثانية، تم إدخال تعديلات على مشروع القانون، والتي بموجبها سيكون من الضروري الإبلاغ عن إنفاق الأموال المحصلة للفعالية، فقط إذا تجاوز عدد المشاركين فيها 500 شخص.

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