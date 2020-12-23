رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر، والتي شدد خلالها على الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومديرى إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق بالمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشآت الحكومية والخاصة والمواقف بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة.وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استعداد كافة المستشفيات الجامعية لمواجهة الجائحة من توافر أجهزة التنفيس الصناعي وشبكات الأكسجين بجميع المستشفيات والعنايات المركزة وتجهيز أماكن العزل بكافة الإمكانيات الطبية لاستقبال المصابين وحالات الاشتباه مؤكدًا على استمرار تكاتف الجهود من أجل التصدى للجائحة في موجتها الثانية والحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات.