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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تفرض حجر صحي 14 يوما للقادمين من دول السلالة الجديدة لكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:31 م
مي كيلة
مي كيلة
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن كافة المواطنين القادمين من الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما في مدينة أريحا.

وأضافت الكيلة - في تصريح نقلته وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الأربعاء- أن المواطنين القادمين من دول بريطانيا وهولندا والدنمارك واستراليا سيتم حجزهم في حجر الأكاديمية الصحي بأريحا، لمنع وصول هذه السلالة إلى الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها.

وأوضحت الكيلة: "نريد أن نعرف كل هذه الأمور من خلال الدول التي ظهرت عندها هذه السلالة، وفي مقدمتها بريطانيا، حتى نتمكن من التعامل معها".

وبخصوص الحالة الوبائية في فلسطين، لفتت إلى أن المنحنى الوبائي في كافة المحافظات آخذ بالاستقرار، عقب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، مع الأمل بأن يبدأ بالانحدار تدريجيا، مشددة على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

وفيما يتعلق باللقاح أكدت الكيلة، أن فلسطين في طريقها لإبرام اتفاقية نهائية للحصول على اللقاح الروسي، وهذا ما تعهد به الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس محمود عباس بأن لفلسطين حصة منه، كما وعدت إسبانيا بذلك".

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