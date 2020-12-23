افتتاح وحدة الحالات الحرجة لطب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، صباح اليوم، وحدة الدكتور "إسماعيل عبد العليم" للحالات الحرجة بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي، والتي تم تجهيزها بكافة الإمكانيات الطبية بتكلفه ١١ مليون جنيه دعمًا من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.وأكد اللواء طارق الفقي علي أهمية تلك الوحدات الطبية المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدًا بالدور المتميز الذي تقوم به المستشفي الجامعي لخدمة المواطنين.وقال الدكتور أحمد عزيز، أن افتتاح وتشغيل هذة الوحدة يأتي ضمن أولويات إدارة الجامعة لإيمانها بالعمل علي تطوير وإرتقاء المنظومة الطبية من أجل تقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث إن المستشفى الجامعي تقدم خدمة علاجية لما يقرب من ٧٠٪؜ من المواطنين بمحافظات جنوب الصعيد، موضحًا أن الوحدة تقوم برعاية الحالات الحرجة وغير الحرجة للأطفال الذين يعانون من أمراض ومشاكل طبية وإصابات مرضية، وخاصة للأطفال حديثي الولادة من عُمر ٢٨ يوم حتى سن ١٢ عامًا.ومن جانبه قال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن الوحدة تضم ١٤ سرير ووحدتين للعناية المركزة والمتوسطة مجهزة بعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، ووحدة للأمراض العصبية والنفسية، وأخرى لأمراض القلب "الايكو"، إلى جانب احتوائها على وحدة مناظير للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي العلوي والسفلي.وقال الدكتور مصطفى أبوسديرة رئيس قسم الأطفال، أن وحدة الحالات الحرجة تقدم خدمة علاجية متطورة لعلاج عدد من أمراض الأطفال، منها حالات التسمم، التشنجات العصبية، لدغات العقرب، الفشل القلبي وحالات غيبوبة السكر، الفشل الكلوي، إضافة إلى الالتهابات الرئوية الحادة، مشيرًا إلى أنه تم تسمية الوحدة باسم الدكتور اسماعيل عبد العليم "رحمه الله" أستاذ طب الأطفال وأحد مؤسسي القسم تقديرًا لمجهوداته في العملية التعليمية وخدمة المرضي.وقالت كريستين صفوت مسئول التسويق بالجامعة، أن افتتاح تلك الوحدة يأتي في إطار جهود إدارة الجامعة لتوفير تمويل خارجي، بالإضافة إلى موازنة الدولة لدعم المستشفي الجامعي، إيمانًا بأهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الخارجية التي تدعم المجتمع مثل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع وغيرها من المؤسسات الداعمة.حضر الافتتاح كلًا من الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، الدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، وأسرة المرحوم الدكتور اسماعيل عبد العليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري.