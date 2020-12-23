عصابة تنتحل صفة مباحث لسرقة المواطنين بقصر النيل

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين باسلوب انتحال الصفة بمنطقة قصر النيل.وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص إدعى أنه يمتلك شقق للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ساعة يد ومبلغ مالى ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.بمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة".تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما"، ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.