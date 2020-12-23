الكهرباء: تنفيذ المرحلة الأولى من «حياة كريمة» في 3 قرى بالأقصر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ 3 قرى في مدينة الأقصر، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 20232024.وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الجهود التي تقوم بها الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء تهدف لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.