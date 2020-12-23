أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 12 ألفا و361 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و226 ألفا و883 حالة.وأشارت الوزارة وفقا لراديو بولندا، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل 472 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و255 حالة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 965 ألفا و178 شخصا، وذلك بعدما تعافى 10 آلاف و906 أشخاص خلال ال24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.