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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة استشاري أمراض صدرية في الغربية بكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:54 م
وفاة استشاري في الغربية
وفاة استشاري في الغربية بكورونا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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توفي الدكتور توفيق أبوعيطة استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، داخل العزل الصحى بمستشفى كفرالزيات العام بمحافظة الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

في نفس السياق ذاته نعت نقابة الأطباء فى بيان اليوم الأربعاء، الطبيب الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كان الطبيب المتوفى، قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقله للعزل الصحى داخل مستشفى كفرالزيات العام، إلى أن وافته المنية.

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