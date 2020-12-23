«الأسمرات والطاقة والمتاحف».. مشروعات افتتحها «السيسي» في 2020

«يناير»



«فبراير»



«مايو»



«يونيه»



«يوليه»



«أغسطس»



«سبتمبر »



«أكتوبر»



«نوفمبر»



شهدت 2020 افتتاح مشروعات ضخمة، إيمانا من الرئيس السيسي بأهمية توفير حياة كريمة للمواطن، خرج المصرى من العشوائيات لمساكن مجهزة على أعلى مستوى، تدشين مشاريع وقواعد عسكرية جديدة ترصدها "الدستور" أول سطر.افتتح الرئيس السيسي، 15 يناير، ثاني قاعدة عسكرية في مصر، تحمل اسم قاعدة «برنيس العسكرية الإستراتيجية»، وتعد الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر القوات الجوية والبحرية والبرية، في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.في 16 يناير افتتح الرئيس السيسي يرافقه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي"، وتفقد الرئيس وضيفه الكريم المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة.افتتح الرئيس السيسي في 2 فبراير فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “ايجبس 2020” في دورته الرابعة تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة ”.في 17 فبراير شهد الرئيس السيسي افتتاح "مصنع ٣٠٠ " الحربي التابع لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في صناعة ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف، وتفقد الرئيس عدد من خطوط الإنتاج مع المهندسين المشرفين على الأعمال.في21 مايو شهد الرئيس السيسي، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، وخلال الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "بشائر الخير 3"، استعرض الفيلم ما تم انجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.في 29 يونيه، افتتح الرئيس السيسي مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، قصر البارون بعد ترميمه، مطاري العاصمة الدولي وسفنكس عبر الفيديو كونفرانس تزامنا مع احتفالات مصر بثورة الثلاثين من يونيو.في 12 يوليه افتتح الرئيس السيسي، عددا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، منها 7 مشروعات للإسكان المتوسط، 4 مشروعات للإسكان الاجتماعي شملت (مدينة بدر، حدائق اكتوبر، مدينة العبور، مدينة جمصة).شهد الرئيس السيسي 28 يوليو 2020 افتتاح المدينة الصناعية بمنطقة "الروبيكي" التابعة لمدينة بدر، وتتضمن المرحلة الأولي من المشروع مصنع الغزل والنسيج، والذى يضم (مصنع الغزل السميك، ومصنع النسيج، ومصنع الصباغة والطباعة)، حيث تم مراعاة وجود أحسن الماكينات السويسرية والإيطالية والألمانية، واختيار العمالة المناسبة لإعادة مصر إلى مصاف الدول الكبري فى مجال التصنيع والتصدير للأسواق العالمية.في 16 أغسطس، افتتح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.في 29 أغسطس، افتتح الرئيس مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير ٢ للاسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع محور تنمية المحمودية.في 16 سبتمبر افتتح السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالاسكندرية".في 27 ستمبر افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصفاة الشركة المصرية للتكرير البترول بمسطرد، والتي تعد أحد أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والطاقة بأحدث التكنولوجيا العالمية.في 10 أكتوبر، افتتح الرئيس معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، في 31 أكتوبر افتتح متحف شرم الشيخ، واستمع لشرح من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وأجرى جولة تفقدية داخل المتحف برفقة الوفد السعودى برئاسة الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.افتتح الرئيس السيسي في 22 نوفمبر، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا في دورته الثالثة.