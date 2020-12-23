6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

لم يهنأ عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد، بنجاحهم في ماراثون الانتخابات التي أُجريت على مدار الشهرين الماضيين، فعقب فوزهم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إصابته بالفيروس منذ أيام، بعدما شعر بآلام شديدة وأجرى مسحة أكدت إيجابية الفيروس وقرر أن يخضع للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول العلاج.وأعلن عدد من النواب الجدد إصابتهم وهم: صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن المنوفية، كريم السادات نائب بدائرة تلا الشهداء، شيرين عبد العزيز عن القائمة الوطنية بالمنوفية، اللواء عبد الله الشيخ عن دائرة قطور بالغربية، إبراهيم عويس، عن حزب مستقبل وطن بدائرة قليوب والقناطر الخيرية.وتوفى نائبان بالفيروس هما: الدكتور جمال حجاج، بدائرة بنها، وكذلك فوزي فتى البرلماني الحالي والفائز بالعضوية الجديدة.وكان قد تفشى فيروس كورونا بين عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحالي أبرزهم: النائبة نشوى الديب، النائب عيد هيكل، عطية الفيومي، شرين القشاش، يوسف الشاذلي، هشام مجدي، عمرو وطني، وهالة أبو السعد.