كرم جبر: في الفترة الأخيرة حدث تجريف بصناعة الدراما

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك ضرب حدث للقوي الناعمة في مصر وهو ما أدى إلى غزو المسلسلات الهندية والتركية، ولكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة حدث تغيرا كبيرا من خلال دعم الدولة للصناعة.وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجمهور التفت إلى الأعمال الجادة وعلى رأسها مسلسل "الاختيار" الذي غير العديد من المفاهيم.وأكد " جبر" خلال الندوة على ضرورة أن يكون هناك معايير للدراما خلال شهر رمضان، ومنها عدم السخرية من الفنانين والطرق إلى الموضوعات الهامة، مثل المرأة والطفل وتسليط الضوء على الأعمال التي تهم المجتمع وتناقش مشاكله.