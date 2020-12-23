وصول 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الكويت

أعلنت قناة العربية الإخبارية، وصول 150 ألف جرعة من لقاح كورونا للكويت، حيث أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نھایة الأسبوع الجاري.وأوضح الصباح، أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل، يأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.وذكر أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیرا إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر.وأوضح أن "عملیة التطعیم ستتواصل وصولا إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبين بتلقي اللقاح".