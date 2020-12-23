ضبط 209 قطع سلاح ناري

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 209 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مخدرات وتنفيذ 78040 حكم قضائي متنوع.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.