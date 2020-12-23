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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يبحث تنفيذ تطوير 7 مراكز و181 قرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج،
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 7 مراكز بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وأوضح محافظ سوهاج أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، موزعة على 50 مركز إداري، مشيرا إلى أن نصيب سوهاج منها 7 مراكز إدارية وهي " المراغة، المنشاة، دار السلام، ساقلتة، البلينا، جرجا، طما "، تشمل 181 قرية و1123 نجع وتابع، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

وقد استعرض الدكتور هشام الهلباوي تفاصيل المخطط العام للمبادرة الرئاسية من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكريم ومنح شهادات التقدير المقدمة من وزارة التنمية المحلية للسيدة " فريدة سلام " رئيس حي غرب سوهاج، وعدد من العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي، غرب وحي شرق، ومجلس مدينة سوهاج، ومسئول تحسين الخدمات بوحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، نظرا لجهودهم في دعم تحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
محافظ سوهاج يبحث تنفيذ تطوير 7 مراكز و181 قرية
محافظ سوهاج يبحث تنفيذ تطوير 7 مراكز و181 قرية
محافظ سوهاج يبحث تنفيذ تطوير 7 مراكز و181 قرية
محافظ سوهاج يبحث تنفيذ تطوير 7 مراكز و181 قرية

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