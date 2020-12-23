شابان يقتلان مسنا بسبب البناء في المرج.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس 2 متهمين بقتل مسن بسبب خلافات على أعمال البناء، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.وتبين من التحقيقات الأولية، أن المجني عليه دائم التشاجر مع المتهمين، ويوم الواقعة وضع المجني عليه بعض الرمال والحجارة أمام باب المنزل الخاص بهم، فنشبت مشاجرة بين "ر.ع" 47 عامًا يعمل في شركة حراسة أمن، و"س.ع" 25 عامًا، يعمل في محل تجاري، وبين المجني عليه "م.ع.م"، "إ. ا" مصاب 38 عامًا، وخلال المشاجرة سقط المجني عليه قتيلا، وأضافت التحقيقات أن السبب خلاف على أعمال البناء بمنزل عائلة المجني عليه.وتبين من التحريات أنه في أثناء نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهمين، تطورت إلى مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، وطعن أحد المتهمين الضحية بسكين مما أسقطه أرضا ولاذوا بالفرار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق