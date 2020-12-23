بعد 12 ساعة.. استخراج جثامين 3 عمال انهار عليهم بئر صرف في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، من انتشال 3 جثث لعمال انهار عليهما حفر بئر صرف صحي، بناحية جزيرة أولاد حمزة، بالعسيرات، وذلك بعد 12 ساعة من البحث.وبدأت تفاصيل الحادث، بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بالواقعة.وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث شرطة العسيرات والحماية المدنية والتى تبين لها من خلال التحريات الأولية أنه أثناء حفر كل من "علي. ع" 38 عامًا ويقيم بناحية الرشايدة، "محمد. ح" 32 عامًا، "محمد. إ" 35 عامًا ويقيمان بناحية جزيرة أولاد حمزة، بئر للصرف الصحي بجوار منزل أحدهما انهارت عليهم الأتربة.انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، ترافقها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة للبحث عن جثث المذكورين حتى تم استخراجها بعد ساعات من البحث والتقيب.وتم إيداع الجثث مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.