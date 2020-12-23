رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
أ ش أ
طباعة
اعتمد محافظ الغربية دكتور طارق رحمي، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات النقل والشهادات بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2019 - 2020) على مستوى المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن - فى تصريح اليوم - إن الامتحانات ستبدأ 10 يناير المقبل وحتى 4 فبراير، حيث تستمر امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية من 10 يناير حتى 24 يناير، وتستمر امتحانات إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من 30 يناير وحتى 4 فبراير.

وأضاف أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول ومراجعتها مراجعة دقيقة، إلى جانب المتابعة المستمرة خلال أيام الامتحانات للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات والتأمين الكامل للكنترولات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بدخول اللجان إلا وزير التربية والتعليم والمحافظ ولجان تفتيش الوزارة المسئولة عن متابعة الامتحانات.

وأوضح حسن أنه تم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد المختلفة ومديري الإدارات التعليمية والتنبيه على أن تكون الأسئلة من الكتاب المدرسي وفي متناول الطالب المتوسط ولا تحمل أي شعارات أو إيحاءات دينية أو سياسية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لوضع خطة لتأمين المدارس خلال أيام الامتحانات.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021.. ورابط تحميل الكتب الدراسية

الصور

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

الأكثر قراءة

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «هربت عندما علمت بالحمل»

شوقي للطلاب: لا تشتروا الكتب المدرسية من السوق السوداء.. حملوها مجانا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

صغار حيوانات حديقة الزواحف الأسترالية تحتفل مبكرا بعيد الميلاد

فوائد مذهلة للجزر عندما يتم استخدامه مع الثوم وزيت الزيتون

«التيبس» عند الحركة يُشير إلى إصابة القطط بالتهاب المفاصل

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التنمية الثقافية» يحيي ذكرى فريد الأطرش

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة