الغربية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

اعتمد محافظ الغربية دكتور طارق رحمي، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات النقل والشهادات بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2019 - 2020) على مستوى المحافظة.وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن - فى تصريح اليوم - إن الامتحانات ستبدأ 10 يناير المقبل وحتى 4 فبراير، حيث تستمر امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية من 10 يناير حتى 24 يناير، وتستمر امتحانات إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من 30 يناير وحتى 4 فبراير.وأضاف أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول ومراجعتها مراجعة دقيقة، إلى جانب المتابعة المستمرة خلال أيام الامتحانات للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات والتأمين الكامل للكنترولات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بدخول اللجان إلا وزير التربية والتعليم والمحافظ ولجان تفتيش الوزارة المسئولة عن متابعة الامتحانات.وأوضح حسن أنه تم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد المختلفة ومديري الإدارات التعليمية والتنبيه على أن تكون الأسئلة من الكتاب المدرسي وفي متناول الطالب المتوسط ولا تحمل أي شعارات أو إيحاءات دينية أو سياسية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لوضع خطة لتأمين المدارس خلال أيام الامتحانات.