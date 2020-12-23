الصين توسّع آفاقها البحثية بفضل أكبر تلسكوب في العالم

الصين توسّع آفاقها البحثية بفضل أكبر تلسكوب في العالم
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
وكالاتطباعة
يتيح تلسكوب "فاست" الراديوي للصين الالتحاق بركب البلدان المتقدّمة في مجال الأبحاث على الصعيد العالمي، إذ هو الأكبر من نوعه في العالم ويبلغ قطره 500 متر.
وهذا الصحن اللاقط الضخم الذي يوازي حجمه 30 ملعبا لكرة القدم ونُصب وسط جبال بينجتانج الخضراء في إقليم قويتشو (جنوب غرب) سيوضع في متناول علماء الفلك الأجانب اعتبارا من العام 2021.
ويشغّل "فاست" بشكل كامل منذ يناير وهو ازداد أهمية في مطلع ديسمبر إثر انهيار ثاني أكبر تلسكوب راديو في العالم من حيث الحجم هو "أريسيبو" (305 أمتار) الأميركي الصنع الذي كان قائما في بورتوريكو.
وقال رئيس مركز العمليات والتطوير لتلسكوب "فاست" وانج تشيمينج خلال زيارة نادرة لوسائل إعلام أجنبية إلى الموقع "إنها حادثة مؤسفة بالفعل، فأنا شخصيا قصدت موقع أريسيبو واستوحينا الكثير من هيكليته التي سعينا إلى تحسينها تدريجا لإنشاء مقرابنا الخاص".
وقد شيّد "فاست" الذي يعدّ أكثر دقّة بثلاث مرّات من المنشأة الأميركية المأسوف عليها بين العامين 2011 و2016 ويستغرق الأمر 20 دقيقة لإجراء جولة فيه.
وبغية تفادي تأثير التردّدات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية، من هواتف ذكية وحواسيب وسيّارات، على القياسات، أحيط الموقع بـ "منطقة صمت" على شعاع خمسة كيلومترات، وتمّ استملاك أراضي آلاف القرويين لهذا الغرض.
ويقضي الهدف الرئيسي من هذا التلسكوب العملاق المؤلّف من 4450 عمودا معدنيا برصد الموجات الراديوية الصادرة عن الأجسام الفلكية، لا سيّما منها النجوم النابضة التي تدور حول نفسها.
وتتيح هذه الموجات، في جملة استخداماتها، تشكيل صورة عن الأجرام التي يرصدها "فاست" وتساعد هذه المعطيات العلماء على التعمّق في فهم أصول نشأة الكون.
ومن الأهداف الأخرى لهذا المشروع، "رصد حضارات كائنات فضائية محتملة"، بحسب وانج.
وهذا الصحن اللاقط الضخم الذي يوازي حجمه 30 ملعبا لكرة القدم ونُصب وسط جبال بينجتانج الخضراء في إقليم قويتشو (جنوب غرب) سيوضع في متناول علماء الفلك الأجانب اعتبارا من العام 2021.
ويشغّل "فاست" بشكل كامل منذ يناير وهو ازداد أهمية في مطلع ديسمبر إثر انهيار ثاني أكبر تلسكوب راديو في العالم من حيث الحجم هو "أريسيبو" (305 أمتار) الأميركي الصنع الذي كان قائما في بورتوريكو.
وقال رئيس مركز العمليات والتطوير لتلسكوب "فاست" وانج تشيمينج خلال زيارة نادرة لوسائل إعلام أجنبية إلى الموقع "إنها حادثة مؤسفة بالفعل، فأنا شخصيا قصدت موقع أريسيبو واستوحينا الكثير من هيكليته التي سعينا إلى تحسينها تدريجا لإنشاء مقرابنا الخاص".
وقد شيّد "فاست" الذي يعدّ أكثر دقّة بثلاث مرّات من المنشأة الأميركية المأسوف عليها بين العامين 2011 و2016 ويستغرق الأمر 20 دقيقة لإجراء جولة فيه.
وبغية تفادي تأثير التردّدات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية، من هواتف ذكية وحواسيب وسيّارات، على القياسات، أحيط الموقع بـ "منطقة صمت" على شعاع خمسة كيلومترات، وتمّ استملاك أراضي آلاف القرويين لهذا الغرض.
ويقضي الهدف الرئيسي من هذا التلسكوب العملاق المؤلّف من 4450 عمودا معدنيا برصد الموجات الراديوية الصادرة عن الأجسام الفلكية، لا سيّما منها النجوم النابضة التي تدور حول نفسها.
وتتيح هذه الموجات، في جملة استخداماتها، تشكيل صورة عن الأجرام التي يرصدها "فاست" وتساعد هذه المعطيات العلماء على التعمّق في فهم أصول نشأة الكون.
ومن الأهداف الأخرى لهذا المشروع، "رصد حضارات كائنات فضائية محتملة"، بحسب وانج.