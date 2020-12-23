الصين توسّع آفاقها البحثية بفضل أكبر تلسكوب في العالم

يتيح تلسكوب "فاست" الراديوي للصين الالتحاق بركب البلدان المتقدّمة في مجال الأبحاث على الصعيد العالمي، إذ هو الأكبر من نوعه في العالم ويبلغ قطره 500 متر.وهذا الصحن اللاقط الضخم الذي يوازي حجمه 30 ملعبا لكرة القدم ونُصب وسط جبال بينجتانج الخضراء في إقليم قويتشو (جنوب غرب) سيوضع في متناول علماء الفلك الأجانب اعتبارا من العام 2021.ويشغّل "فاست" بشكل كامل منذ يناير وهو ازداد أهمية في مطلع ديسمبر إثر انهيار ثاني أكبر تلسكوب راديو في العالم من حيث الحجم هو "أريسيبو" (305 أمتار) الأميركي الصنع الذي كان قائما في بورتوريكو.وقال رئيس مركز العمليات والتطوير لتلسكوب "فاست" وانج تشيمينج خلال زيارة نادرة لوسائل إعلام أجنبية إلى الموقع "إنها حادثة مؤسفة بالفعل، فأنا شخصيا قصدت موقع أريسيبو واستوحينا الكثير من هيكليته التي سعينا إلى تحسينها تدريجا لإنشاء مقرابنا الخاص".وقد شيّد "فاست" الذي يعدّ أكثر دقّة بثلاث مرّات من المنشأة الأميركية المأسوف عليها بين العامين 2011 و2016 ويستغرق الأمر 20 دقيقة لإجراء جولة فيه.وبغية تفادي تأثير التردّدات الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية، من هواتف ذكية وحواسيب وسيّارات، على القياسات، أحيط الموقع بـ "منطقة صمت" على شعاع خمسة كيلومترات، وتمّ استملاك أراضي آلاف القرويين لهذا الغرض.ويقضي الهدف الرئيسي من هذا التلسكوب العملاق المؤلّف من 4450 عمودا معدنيا برصد الموجات الراديوية الصادرة عن الأجسام الفلكية، لا سيّما منها النجوم النابضة التي تدور حول نفسها.وتتيح هذه الموجات، في جملة استخداماتها، تشكيل صورة عن الأجرام التي يرصدها "فاست" وتساعد هذه المعطيات العلماء على التعمّق في فهم أصول نشأة الكون.ومن الأهداف الأخرى لهذا المشروع، "رصد حضارات كائنات فضائية محتملة"، بحسب وانج.