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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة المراجعات والمناهج والجداول

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:00 م
الأزهر
الأزهر
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب خلال هذه الفترة حول رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك مع دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يناير المقبل 2021، وذلك بالبحث عنها عبر المنصات الإلكترونية، عبر محركات البحث الشهيرة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021

ويمكن للطلاب الذين يريدون تحميل المراجعات النهائية قبل الامتحانات ومعرفة الجداول والتدريب على الامتحانات من خلال أسئلة الامتحانات السابقة الدخول عبر الرابط الآتي: www.azhar.eg/homepage2.

خدمات بوابة الأزهر الإلكترونية

وتقدم بوابة الأزهر الإلكترونية العديد من الخدمات على كافة الأصعدة سواء على مستوى التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، حيث تنشر كافة المناهج والمراجعات النهائية للطلاب والنتائج النهائية والأنشطة الطلابية وتحميل المراجعات والمناهج الدراسية والجداول وكافة ما يتعلق بالدراسة، إضافة إلى المحاضرات والشرح الأونلاين.

كما تقدم البوابة أيضا خدمات لكافة المواطنين وذلك من خلال مرصد الأزهر، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك من خلال تقديم الفتاوى المتعلقة بالعبادات والمعاملات والزواج والطلاق وغيرها، كما يقدم المرصد توضيح لكافة الرؤى لجميع المذاهب والفرق، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الشريعة الإسلامية، وتفنيد الشبهات، والرد على ادعاءات الجماعات المتطرفة.

كما تقدم البوابة الأعداد الخاصة بمجلة الأزهر والمقالات الخاصة بكبار العلماء والمفكرين، ويوجد على البوابة سكشن خاص بمجمع البحوث الإسلامية لنشر كل ما يتعلق بـ الدعاة والوعاظ والمبعوثين، وتسهيل الخدمات الخاصة بهم.

ولا يقتصر دور البوابة على الخدمات والرد على الشبهات والفتاوى فقط، بل تقدم البوابة خدمات للطلاب الوافدين وكل ما يتعلق بهم وتسهيل الأوراق الخاصة بهم، ويمكن للمواطنين التقديم من خلال البوابة عن الوظائف والترقيات، ومعرفة أخبار بيت الزكاة والعائلة.

ويشار إلى أن بوابة الأزهر الإلكترونية تم تدشينها في عام 2015 في عهد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.

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