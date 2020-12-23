«الوزراء» يبدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث إجراءات مواجهة كورونا

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بتقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في كافة قطاعات الدولة، وإجراءات توزيع اللقاحات على المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس في هذا الشأن.ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات واستمرار دفع عجلة التنمية، في ظل تحديات جائحة كورونا، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، والاستعدادات الخاصة باستقبال العام الميلادي الجديد.كما يتابع المجلس، أيضا، ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والطرق والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام وضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية.