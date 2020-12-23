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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤشر إصابات كورونا فى مصر خلال ديسمبر 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
سارة سعودى
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ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد أن سجلت وزارة الصحة السكان أمس الثلاثاء 788 حالة إيجابية و37 حالة وفاة.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة والسكان أن إصابات فيروس كورونا ارتفعت بنسبة اقتربت من 30% حتى الآن.


- إجمالي عدد الإصابات والوفيات بكورونا

وأفادت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر منذ بدء الجائحة بلغ 127061 وعدد حالات الوفاة وبلغ 7176 حتى الآن.


- معدل حالات الشفاء من كورونا في مصر

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 401 حالة تعافي ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 107563 حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن معدلات الشفاء ارتفعت بنسبة كبيرة حتى الآن وذلك بعد أن حققت برتوكولات العلاج التي اعتمدتها وزارة الصحة في علاج مصابي فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نجاحا ملحوظا في شفاء المصابين وخروجهم من مستشفيات العزل.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت عدد من البرتوكولات لتتناسب مع الحالات المختلفة للإصابة بالفيروس سواء الحالات البسيطة أو متوسطة الإصابة أو الحالات شديدة الإصابة التي تستدعى دخول الرعايا المركز، مؤكدة أنها قامت بتطوير مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر خلال الفترة الماضية لتوفير أكبر قدر من الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين، كما خصصت ممرات آمنة داخل المستشفيات للمواطنين غير المصابين حتى لا يتم انتقال الفيروس إليها أثناء تواجدهم داخل المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن جاهزيتها للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا مع بداية فصل الشتاء وتوقعت ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كما أكدت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

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