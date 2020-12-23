رحلة البحث عن الفيروسات الناشئة في غابة الجابون البكر

في مشهد أشبه بأفلام الخيال العلمي، يتقدم ستة رجال صعودًا بشقّ الأنفس نحو أحد الكهوف في غابة الجابون، وهم يرتدون بزّات صفراء، وقد غطوا أنفسهم من الرأس إلى القدمين، في مهمة تتمثل في البحث عن مصدر الفيروسات الناشئة.إنهم باحثون من مركز فرانسفيل المتعدد التخصص للبحوث الطبية، يقصدون كهف زادييه، في شمال شرق الغابون، بهدف دراسة الخفافيش، التي يشتبه في كونها أصل معظم الأوبئة المنقولة إلى البشر في السنوات الأخيرة: من سارس عام 2003 إلى فيروس كورونا عام 2012، ثم إيبولا وصولًا إلى سارس-كوفيد -2، سبب جائحة كوفيد-19 التي تشل العالم اليوم.يشق الباحثون طريقهم وسط الدبال واللحاء وأوراق النباتات التي تنضح برائحة الغابة البكر التي يوفّر مناخها الاستوائي الحار والرطب وحيواناتها الخصبة بيئة مواتية لانتشار الفيروسات، وهو ما لا يدركه سكان هذا البلد الصغير في وسط إفريقيا.شيئًا فشيئًا، تتلاشى رائحة الأرض الرطبة وتحلّ محلّها رائحة براز الخفافيش وهذه الرائحة الخفيفة في البداية، تتحول خانقة عند الاقتراب من الموقع المقصود، ويصبح الهواء غير قابل للتنفس، فيما يحوم النحل وفراشات حول وجوه صائدي الفيروسات.تحت بزّات الباحثين، الحرارة خانقة، العرق يتصبب على نظاراتهم وفجأة، يظهر مدخل الكهف، يهرب سرب من الخفافيش من الثقب الأسود الهائل، محدثًا صخبًا.يسارع البروفيسور غايل ماغانغا إلى إصدار أوامره "أطلقوا الشبكة!" وبالفعل، تمتد الشبكة المستخدمة لالتقاط الثدييات على امتداد مدخل الكهف وتشعر الخفافيش بوجود الزوار، فتخفف حركتها قليلًا.ولكن عندما يتقدم أحد العلماء ويضيء مصباحه، يندفع سرب من الخفافيش نحو المخرج، فتغلق المصيدة على الطيور، ويصبح في الإمكان جمع العينات المطلوبة.ويصرخ ماغانغا، وهو أستاذ وباحث في جامعة فرانسفيل، ثالث أكبر مدن الغابون "هل هذا الخفاش ذكر أم أنثى؟ إنه صغير السن!" وباستخدام مسحات معقمة، يأخذ عينات من الفم والمستقيم.تتمثل مهمة الباحثين في "تحديد مسببات الأمراض التي يمكن أن تشكل خطرًا على البشر وفهم انتقال العدوى بين الأنواع"، على ما يوضح العالِم، وهو أيضًا المدير المشارك لوحدة ظهور الأمراض الفيروسية التابعة للمركزة، والتي تضم أحد مختبرَي "بي 4" في إفريقيا، وهو تصنيف دولي يسمح بالتعامل مع أخطر الفيروسات في هذه الأمكنة المغلقة بإحكام.في 29 أكتوبر الفائت، حذر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي في تقرير أصدره من أن الأوبئة مثل كوفيد-19ستتكاثر وتتسبب في المزيد من الوفيات، مشيرًا إلى أن عالم الحيوان هو بمثابة خزان ضخم لنحو 1،7 مليون فيروس غير معروف، بينها نحو 540 ألفًا إلى 850 ألفًا "قادرة على إصابة الإنسان".علاوة على ذلك، فإن 70 في المئة من الأمراض الجديدة (ومنها إيبولا وزيكا) و"كل الأوبئة المعروفة تقريبًا" (الإنفلونزا، الإيدز، كوفيد -19) هي أمراض حيوانية المصدر.