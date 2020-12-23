البنك الدولي يخصص 60 مليون دولار لتدريب وتوظيف الشباب في بنين

أعلن البنك الدولي تخصيص 60 مليون دولار أمريكي عبر المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف مواصلة أنشطة ومبادرات مشروع توظيف الشباب في بنين، والذي أغلق في يونيو عام 2019.وأوضح مكتب البنك الدولي في بنين، أن هذا التمويل سيسمح لـ 4000 شاب بتلقي تدريب في مجالات اقتصادية عالية الإمكانيات، بهدف الحصول على شهادة تأهيل مهني، كم سيساهم في تدريب ما يقرب من 12 ألف شخص آخرين على المهارات قصيرة الأجل.وأشار إلى أن الهدف من هذه البرامج التدريبية، التي تأتي تنفيذا لاستراتيجية بنين في مجال تدريب وتوظيف العمالة، يتمثل في توجيه المتدربين نحو العمل الحر، والعمل بأجر، وتطوير الأعمال التجارية، وخدمات التدريب بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي.وقال آتو سيك مسئول عمليات البنك الدولي في بنين إن: "الشباب الذين تلقوا تعليما بسيطا أو لم يتلقوا تعليما ينزلقون إلى حلقة مفرغة للتوظيف غير المنتظم ومنخفض الدخل، ومن خلال تدريبهم على مهارات العمل، يصبح هؤلاء الشباب مبتكرون حقيقيون للوظائف والنمو".وأضاف أن 35 ألف شاب آخرين، معظمهم من المناطق المهمشة، معنيون بهذه المبادرات للتدريب والتوظيف والتي أطلقت بدعم من البنك الدولي وستعزز بدورها إنجازات مشروع توظيف الشباب في بنين الذي أُغلق في يونيو 2019 لغياب التمويل.