جامعة الأزهر تواصل احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية

أقام مركز التأهيل التربوي بطنطا التابع لكلية التربية جامعة الأزهر، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وقدم طلاب وطالبات المركز مجموعة من الفقرات والفعاليات بمناسبة الاحتفال بلغة القراءن كما أقام المركز مسابقات لغوية.في بداية الحفل رحب رئيس المركز باللحضور وأبلغهم تقدير ورعاية الأستاذ الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون الطلاب، ويرأس المركز الأستاذ الدكتور سامح أحمد سعادة.يذكر أن المركز يخدم محافظات الوجه البحري من حيث تأهيل المعلمين والمعلمات وتأهيل الخريجين والخريجات من الأزهريين وغير الأزهريين بما يتوافق مع رسالة الأزهر الشريف.