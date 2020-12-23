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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «هربت عندما علمت بالحمل»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
المتهم
المتهم
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة حلوان، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها الموسعة في واقعة اغتصاب فتاة على يد زوج جدتها في حلوان، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المتكرر، وتم مواجهته بالطفلة التي تعرفت عليها وأكدت ارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم أن زوجته كانت على علم بما حدث والتزمت الصمت خوفًا من تركها والانفصال عنها، وأضاف "عندما ظهرت علامات الحمل على الطفلة ترك المنزل وهربت".

وتبين أن الجدة من الأب اكتشفت واقعة الاغتصاب عندما لاحظت انتفاخ بطن حفيدتها بالحمل، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان اتهمت جدتها من الام بتقديم حفيدتها لزوجها لاغتصابها حتى تكسب وده وتجعله يتراجع عن طلاقها.

وقالت التحريات إن زوج الجدة اغتصب الطفلة لمدة 6 شهور كاملة وحملت منه وأنه بعد بكاء مستمر من الألم بسبب ما في بطنها، قررت الجدة من ابيها الذهاب بها إلى المستشفى لعلاجها فاكتشفت بعد إجراء التحليل أنها حامل في شهرين.

و ألقت الأجهزة الأمنية على الجدة، ووضعت كمين أمني وتمكنت من ضبط الزوج قبل هروبه خارج القاهرة الكبري.

كانت قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من المستشفى بوصول سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيا، تعاني من ألم شديد في البطن وبعد إجراء التحاليل لها تبين أنها حامل في الشهر الثاني، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن زوج جدتها من ناحية أمها قام باغتصابها أكثر من مرة، وعاشرها معاشرة الأزواج كما ورد في التحقيقات.

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