إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - الدلنجات - أبوالمطامير" عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 1795 م2 عبارة عن: 4 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بمساحة 1575 م٢ بقرية الحلواني بنطاق قرية المعدية بإدكو عبارة عن بناء أربعة حجرات داخل 4 أسوار من الحجارة البيضاء، وإزالة حالة تعد بمساحة 120 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدى على الأراضى الزراعيه على مساحة 100 م عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بنطاق قرية الشجاعة بأبو المطامير.