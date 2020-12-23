الصين تخفض رسوم استيراد 883 سلعة اعتبارًا من أول يناير

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارًا من الأول من يناير، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو المقبل.وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير 2020.