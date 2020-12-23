الصين تخفض رسوم استيراد 883 سلعة اعتبارًا من أول يناير

الصين تخفض رسوم استيراد 883 سلعة اعتبارًا من أول يناير
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارًا من الأول من يناير، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو المقبل.
وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير 2020.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو المقبل.
وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير 2020.