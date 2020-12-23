غدًا.. «التنمية الثقافية» يحيي ذكرى فريد الأطرش

بمناسبة الذكرى الـ46 لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش؛ تعرض سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، في السادسة مساء غد الخميس، الفيلم التسجيلي "حكاية العمر كله"، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.الفيلم عن حياة "الأطرش" من إخراج عادل السيد رئيس الجمعية، يعقب عرض الفيلم فقرة فنية للمطرب سيد منصور الذي يقدم عددًا من أشهر الأغاني التي أبدعها فريد الأطرش، كما تتضمن الاحتفالية شهادات عدد من المؤرخين والنقاد حول سيرة ومشوار الموسيقار الراحل، منهم: الناقد محمود معروف ومدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع.واستمرارًا لاحتفال صندوق التنمية الثقافية بذكرى فريد الأطرش؛ يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء السبت المقبل، حفلًا فنيًا لفرقة "الفن الأصيل"، وباقة من أروع ما قدم الموسيقار الكبير حيث يقدم: الخليل أبوزيد "الربيع"، الدكتور نبيل كوتيت "أول همسة"، أسمهان عادل "بقي عايز تنساني"، دانا رمزي "إياك من حبي" و"أحبك ياني"، هبة الخولي "يا حلاوتك يا جمالك"، زينب المصري "روحي وروحك حبايب"، رجاء مصطفى "قلبي ومفتاحه" و"يا بدع الورد"، محمد وحيد "يا حبايبي يا غايبين"، محمد فرار "علشان ماليش غيرك" والمطربة أسرار الجمال "كلمة عتاب".