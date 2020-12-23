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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

999 إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
وكالات
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سجلت نيجيريا 999 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي ثاني أكبر حصيلة يومية من الإصابات يتم تسجيلها في البلاد.

ويأتي ذلك بعد تراجع حالات الإصابة اليومية في نيجيريا ليومين متتاليين، بعد أكثر من أسبوعين من ارتفاع عدد الإصابات في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأربعاء، وجرى تأكيد 356 إصابة جديدة أمس الأول الاثنين، وهو أقل رقم يتم تسجيله هذا الشهر.

ويثير خبراء صحة مخاوف خطيرة بشأن عودة ارتفاع العدوى في الآونة الأخيرة، حيث يعتقدون أن الأمر ربما يكون أكثر خطورة، إذا واصل المواطنون انتهاك بروتوكولات السلامة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في نيجيريا إلى 79 ألفا و789 حالة، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة الليلة الماضية بالتوقيت المحلي عن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 1231.

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