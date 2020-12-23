موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان





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حددت المادة «106» من الدستور المصري موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين، حيث نصت على الآتي: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وبناء على هذه المادة فإن عضوية النواب تنتهي يوم 9 يناير 2021، حيث أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي وبناء على نص الدستور بعضوية 5 سنوات تنتهي عضوية النائب يوم 9 يناير المقبل، ومن ثم يتم رفع الحصانة عنه.من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن نواب برلمان 2015 مستمرون في عضويتهم البرلمانية وممارسة مهامهم في الشارع حتى نهاية مدة المجلس الحالي وهو يوم 9 يناير 2021، بكامل الصلاحيات التي منحها لهم الدستور وصدق عليها قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية التي تنظم عمله.وأكد فوزي، فيما يتعلق باللائحة الداخلية للمجلس، إنها نافذة طالما لم تُعدل وفي شأنه الإجراءات المتطلبة لتعديل اللائحة الداخلية في هذه الحالة، يلزم أن يقدم اقتراح إما من هيئة المكتب أو من خمسين عضوا وحال الموافقة عليه يصدر التعديل بقانون ويلزم في التعديل أن يكون صريحا لا ضمنيا.وخسر عدد من أعضاء مجلس النواب، ماراثون الانتخابات، وفقدوا مقاعدهم، ولكنهم ما زالوا يحتفظون بالحصانة إلى الموعد المحدد يوم 9 يناير 2021، وترصد «الدستور» أسمائهم في السطور التالية:النائب إلهامى عجينة دائرة بلقاس، وأحمد همام دائرة السنبلاوين، وبسام فليفل دائرة طلخا، وبدوي عبد اللطيف دائرة ميت غمر، والنائبة عبير تقبية، دائرة منيا القمح، ورائف تمراز دائرة الحسينية، وصلاح منصور دائرة فاقوس، ومحمد خليفة دائرة أول المحلة، وسمير الخولي دائرة أول طنطا، وسلامة الجوهري دائرة زفتى، وفؤاد حسب الله دائرة قطور، وإبراهيم خليف دائرة تلا، وهشام عبد الواحد دائرة قويسنا وبركة السبع، ومحمود محي الدين عوض دائرة أشمون، وأبو المعاطي مصطفى دائرة كفر سعد، وفي محافظة الإسماعيلية خسر عصام منسي دائرة القنطرة غرب، وفي محافظة كفر الشيخ خسر أحمد الطنطاوى دائرة كفر الشيخ، وفي محافظة شمال سيناء خسر سلامة الرقيعي دائرة الحسنة، وفي محافظة جنوب سيناء خسر غريب أحمد حسان جميع دائرة الطور.