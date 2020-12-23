27250 إصابة و549 وفاة بفيروس كورونا في روسيا

قالت روسيا اليوم الأربعاء، إنها سجلت 27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 5652 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و933753.وذكرت السلطات أن 549 شخصا توفوا بالمرض الليلة الماضية ليرتفع الإجمالي الرسمي إلى 52461 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.