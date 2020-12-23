«لما بنتولد».. أحدث فيلم مصري مرشح لجوائز الأوسكار

«لما بنتولد».. أحدث فيلم مصري مرشح لجوائز الأوسكار
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
وكالاتطباعة
ظلّ المخرج تامر عزت يحلم لأكثر من 12 عامًا بتقديم فيلم غنائي على غرار الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، حتى حقق حلمه من خلال فيلمه "لما بنتولد" الذي عرض للمرة الأولى ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر 2019، أما المفاجأة فكانت اختياره لتمثيل مصر في السباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.
ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته السيناريست الراحلة نادين شمس، حول قصة ثلاثة شباب يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه، الأول يريد أن يشق طريقه في الغناء، وامرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.
وقال المخرج تامر عزت لوكالة فرانس برس، إنه علم بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبلغ رسميًا بذلك، ويعبّر عن سعادته بهذا الترشيح الذي يعتبره "انتصارًا لهذا النوع من الأفلام القليلة التكلفة" والمعروفة في مصر بالسينما المستقلة، ويقام الاحتفال الثالث والتسعون لتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021 في لوس أنجلوس.
وكل عام تقوم لجنة اختيار الفيلم المصري التي تشكلها نقابة المهن السينمائية، باختيار فيلم عرض في السينما خلال السنة الفائتة، ليمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار المرموقة.
وتضم اللجنة مجموعة من السينمائيين منهم المخرج أمير رمسيس، والناقدة ماجدة خيرالله والناقد مجدي الطيب، والناقد طارق الشناوي.
واختارت اللجنة العام الماضي فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح، وعام 2018 فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي.
وكتبت نادين شمس السيناريو الأول للفيلم العام 2007 ويقول تامر عزت "انعكست سنوات الانتظار (قبل صدور الفيلم العام الماضي) بشكل إيجابي على الفيلم، فقدأصبحت أكثر نضجًا وخبرة، طوّرتُ السيناريو الذي كتبته شمس وحاولت ألا أنفرد بالعمل كوني مخرجه، فشاركت كل تفاصيله مع فريق العمل والممثلين الذين أضافوا الكثير للشخصيات من واقع نظرتهم الشابة واليومية".
ويشارك المطرب أمير عيد في بطولة الفيلم، كما أنه كتب ولحن وغنّى فيه، ويقول المخرج إن اختباره كان جيدًا مع الممثلين الذين "هم وجوه شابة وخبرتهم ما زالت في طور التكوين".
ويصنف العمل كفيلم غنائي لاحتوائه على حوار موسيقي يتسلل إلى الأحداث تدريجيًا، ويؤكد "عزت" أن "كل أغاني الفيلم كتبت منذ البداية كجزء من السيناريو، وساهمت في بعض الأحيان في تدفق الأحداث، أي أنها صنعت بشكل خاص بما يتوافق مع السياق الدرامي للفيلم، ولم تضف إليه فيما بعد".
ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته السيناريست الراحلة نادين شمس، حول قصة ثلاثة شباب يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه، الأول يريد أن يشق طريقه في الغناء، وامرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.
وقال المخرج تامر عزت لوكالة فرانس برس، إنه علم بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبلغ رسميًا بذلك، ويعبّر عن سعادته بهذا الترشيح الذي يعتبره "انتصارًا لهذا النوع من الأفلام القليلة التكلفة" والمعروفة في مصر بالسينما المستقلة، ويقام الاحتفال الثالث والتسعون لتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021 في لوس أنجلوس.
وكل عام تقوم لجنة اختيار الفيلم المصري التي تشكلها نقابة المهن السينمائية، باختيار فيلم عرض في السينما خلال السنة الفائتة، ليمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار المرموقة.
وتضم اللجنة مجموعة من السينمائيين منهم المخرج أمير رمسيس، والناقدة ماجدة خيرالله والناقد مجدي الطيب، والناقد طارق الشناوي.
واختارت اللجنة العام الماضي فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح، وعام 2018 فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي.
وكتبت نادين شمس السيناريو الأول للفيلم العام 2007 ويقول تامر عزت "انعكست سنوات الانتظار (قبل صدور الفيلم العام الماضي) بشكل إيجابي على الفيلم، فقدأصبحت أكثر نضجًا وخبرة، طوّرتُ السيناريو الذي كتبته شمس وحاولت ألا أنفرد بالعمل كوني مخرجه، فشاركت كل تفاصيله مع فريق العمل والممثلين الذين أضافوا الكثير للشخصيات من واقع نظرتهم الشابة واليومية".
ويشارك المطرب أمير عيد في بطولة الفيلم، كما أنه كتب ولحن وغنّى فيه، ويقول المخرج إن اختباره كان جيدًا مع الممثلين الذين "هم وجوه شابة وخبرتهم ما زالت في طور التكوين".
ويصنف العمل كفيلم غنائي لاحتوائه على حوار موسيقي يتسلل إلى الأحداث تدريجيًا، ويؤكد "عزت" أن "كل أغاني الفيلم كتبت منذ البداية كجزء من السيناريو، وساهمت في بعض الأحيان في تدفق الأحداث، أي أنها صنعت بشكل خاص بما يتوافق مع السياق الدرامي للفيلم، ولم تضف إليه فيما بعد".