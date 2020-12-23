«لما بنتولد».. أحدث فيلم مصري مرشح لجوائز الأوسكار

ظلّ المخرج تامر عزت يحلم لأكثر من 12 عامًا بتقديم فيلم غنائي على غرار الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، حتى حقق حلمه من خلال فيلمه "لما بنتولد" الذي عرض للمرة الأولى ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر 2019، أما المفاجأة فكانت اختياره لتمثيل مصر في السباق إلى جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.ويدور الفيلم الذي شاركت في كتابته السيناريست الراحلة نادين شمس، حول قصة ثلاثة شباب يسعى كل منهم إلى تحقيق حلمه، الأول يريد أن يشق طريقه في الغناء، وامرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم، وثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي ويواجه تجربة اجتماعية تغير حياته.وقال المخرج تامر عزت لوكالة فرانس برس، إنه علم بترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبلغ رسميًا بذلك، ويعبّر عن سعادته بهذا الترشيح الذي يعتبره "انتصارًا لهذا النوع من الأفلام القليلة التكلفة" والمعروفة في مصر بالسينما المستقلة، ويقام الاحتفال الثالث والتسعون لتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل 2021 في لوس أنجلوس.وكل عام تقوم لجنة اختيار الفيلم المصري التي تشكلها نقابة المهن السينمائية، باختيار فيلم عرض في السينما خلال السنة الفائتة، ليمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار المرموقة.وتضم اللجنة مجموعة من السينمائيين منهم المخرج أمير رمسيس، والناقدة ماجدة خيرالله والناقد مجدي الطيب، والناقد طارق الشناوي.واختارت اللجنة العام الماضي فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح، وعام 2018 فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي.وكتبت نادين شمس السيناريو الأول للفيلم العام 2007 ويقول تامر عزت "انعكست سنوات الانتظار (قبل صدور الفيلم العام الماضي) بشكل إيجابي على الفيلم، فقدأصبحت أكثر نضجًا وخبرة، طوّرتُ السيناريو الذي كتبته شمس وحاولت ألا أنفرد بالعمل كوني مخرجه، فشاركت كل تفاصيله مع فريق العمل والممثلين الذين أضافوا الكثير للشخصيات من واقع نظرتهم الشابة واليومية".ويشارك المطرب أمير عيد في بطولة الفيلم، كما أنه كتب ولحن وغنّى فيه، ويقول المخرج إن اختباره كان جيدًا مع الممثلين الذين "هم وجوه شابة وخبرتهم ما زالت في طور التكوين".ويصنف العمل كفيلم غنائي لاحتوائه على حوار موسيقي يتسلل إلى الأحداث تدريجيًا، ويؤكد "عزت" أن "كل أغاني الفيلم كتبت منذ البداية كجزء من السيناريو، وساهمت في بعض الأحيان في تدفق الأحداث، أي أنها صنعت بشكل خاص بما يتوافق مع السياق الدرامي للفيلم، ولم تضف إليه فيما بعد".